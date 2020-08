Ubisoft: Collector's Editionen von AC Valhalla, Far Cry 6 und Watch Dogs: Legion auf Xbox nur mit digitalen Keys

Die Collector's Editionen von Assassin's Creed Valhalla Far Cry 6 und Watch Dogs: Legion für Xbox One bzw. Xbox Series X werden anstelle eines physischen Datenträgers lediglich einen digitalen Schlüssel zum Einlösen enthalten . Ursprünglich sollten Box-Fassungen des jeweiligen Spiels beiliegen.Diese Veränderung tauchte zunächst in den Ubisoft-Stores in Europa sowie dem Mittleren Osten auf und wurde mittlerweile vom Publisher im Support-Bereich offiziell bestätigt. "Der verbleibende Inhalt Ihrer Collector's Edition wird weiterhin wie gewohnt per Post eingehen", heißt es weiter. Auch die Collector's Editionen der drei Spiele (für Xbox), die bei anderen Händlern wie z.B. Amazon angeboten werden, sind von dieser Änderung betroffen. Gründe für diese Entscheidung wurden nicht genannt, dürften aber mit der Nachfrage nach Collector's Editionen für Xbox und den Produktionsaufwand zusammenhängen.Die Collector's Editionen für PlayStation 4 und PlayStation 5 enthalten weiterhin physische Datenträger des Spiels.