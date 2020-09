Ubisoft: Zweite Forward-Ausgabe für den 10. September angekündigt

Ubisoft hat die nächste Ausgabe von "Ubisoft Forward" angekündigt. Sie wird am 10. September (Donnerstag) um 21 Uhr ausgestrahlt, u.a. auf YouTube Twitch und Ubisoft . Versprochen werden Neuigkeiten zu Watch Dogs: Legion, Hyper Scape, Rainbow Six Siege, Immortals: Fenyx Rising (allem Anschein nach der neue Name von Gods & Monsters) und noch weitere Überraschungen.Eine Stunde vorher wird eine Pre-Show stattfinden. Ein Brawlhalla-Match und Updates von den Entwicklerteams hinter Roller Champions, For Honor, The Division 2 und Ghost Recon Breakpoint sind geplant. Nach der "Ubisoft-Forward-Veranstaltung" soll ein tieferer Einblick in zwei unveröffentlichte Titel gegeben werden.