Ubisoft: Gerücht: Remake von Prince of Persia soll bald enthüllt werden

Das Gerücht über die Rückkehr von Prince of Persia geistert bereits seit einer ganzen Weile durch das Internet. Doch jetzt scheint die Sache konkret zu werden, wenn man den jüngsten Neuigkeiten zu dem Thema Glauben schenkt: Denn im Triple Klick Podcast behauptet laut Wccftech der in der Regel gut informierte Jason Schreier, dass Ubisoft am 10. September und damit im Rahmen der zweiten Forward-Ausgabe ein Remake des Action-Adventures ankündigen wird.Erst kürzlich gab es bereits ein Mini-Comeback in Form eines Escape Rooms. Auch das Event "Blades of Persia" in For Honor deutete eine mögliche Rückkehr der Marke an. Bald werden wir es wissen, ob es tatsächlich dazu kommt...