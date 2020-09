Ubisoft: Yves Guillemot (CEO) will Diversität und Inklusion in allen Geschäftsbereichen fördern sowie "unangemessene Inhalte" vermeiden

Ahead of #UbiForward, a message from our CEO Yves Guillemot: pic.twitter.com/NDfOj4tFk7



Im Vorfeld der zweiten Ubisoft-Forward-Episode hat CEO Yves Guillemot eine Videobotschaft veröffentlicht, in der er sich zu den jüngsten Berichten ("toxisches Verhalten" am Arbeitsplatz von einigen Führungspersonen etc.) zu Wort meldet. Guillemot umschreibt es so, dass "einige Mitarbeiter" sich nicht an die Werte des Unternehmens gehalten hätten und es in dem Unternehmen keine geeigneten Maßnahmen gab, um Betroffene wirksam zu schützen. "Es tut mir aufrichtig leid für diejenigen, die betroffen waren", sagte er. Im Anschluss führte er die strukturellen Änderungen und die Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsklimas und der Umgestaltung der Organisation aus. Demnach sollen Diversität und Inklusion in allen Geschäftsbereichen gestärkt werden. Sie wollen in den nächsten fünf Jahren eine (weitere) Million Dollar in ein Hochschulabsolventenprogramm stecken, um neue Möglichkeiten für unterrepräsentierte Gruppen im Unternehmen zu schaffen. Er spricht explizit von Frauen und "People of Color".Guillemot sprach auch "unangemessene Inhalte" in einem "Mobile Game" an, gemeint war die Darstellung der erhobenen Faust in Tom Clancy's Elite Squad, was als Förderung von Verschwörungstheorien zum Thema "Black Lives Matter" angesehen wurde ( Details ). Der Ubisoft-Chef griff diesen Fauxpas auf und meinte, dass so etwas nicht übersehen werden dürfte und in Zukunft nicht mehr passieren werde. "Wir verurteilen jeden, der unsere Spiele als Ausdruck von Hass oder Toxizität benutzt", meinte er. Sie bei Ubisoft würden jedenfalls die Black-Lives-Matter-Bewegung voll und ganz unterstützen - und hätten eine zusätzliche Spende an den NAACP Legal Defense Fund geleistet.Es ist die erste Videobotschaft von Yves Guillemot zu diesem Themenbereich (nach mehreren Äußerungen in Textform). Die Botschaft hätte der Publisher aber auch in die zweite Ubisoft-Forward-Episode integrieren können.