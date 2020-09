Ubisoft: Rayman-Vater Michel Ancel verlässt Unternehmen, um sich voll im Tierschutz zu engagieren

Nach mehr als 30 Jahren verlässt der namhafte Designer Michel Ancel Ubisoft, um sich fortan einem persönlichen Projekt zu widmen, für das er sogar der Videospielindustrie den Rücken kehrt. Wie der französische Publisher in einer Pressemitteilung verlautbaren lässt, engagiert sich Ancel bereits seit geraumer Zeit für den Natur- und Tierschutz. Deshalb möchte er jetzt seine Zeit und Energie in die Verwirklichung eines Naturreservats für Wildtiere in der Region von Montpellier stecken.Michel Ancel ist u.a. bekannt als Vater von Rayman sowie die Entwicklung von Beyond Good and Evil und King Kong, dem offiziellen Videospiel zum Kinofilm von Peter Jackson. Sein (ehemaliges) Team in Montpellier will sich jetzt weiter auf die Arbeiten an Beyond Good & Evil 2 konzentrieren, um die Vision von Ancel zu realisieren. Laut Pressemitteilung läuft die Produktion mittlerweile auf Hochtouren und man will in den kommenden Monaten neue Details zum Spiel verraten.