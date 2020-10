Ubisoft: Far Cry 6 und Rainbow Six Quarantine verschoben; großer Erfolg von April bis September 2020

Felerlos schrieb am 29.10.2020 um 21:57 Uhr

Ganz ehrlich, die Marke Rainbow Six ist doch verflucht. Zwei Wochen vor dem Release von "Siege" gab es damals die Terroranschläge in Paris und 2019 hat man ein Quarantäne-Spiel für 2020 angekündigt? WTF? Bitte macht als nächstes "Rainbow Six: Leckere Zuckerwatte" oder sonst was harmloses.