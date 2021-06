Ubisoft: E3-Präsentation mit Rainbow Six Extraction, Riders Republic und Far Cry 6 findet heute Abend statt

Abysswalker77 schrieb am 12.06.2021 um 20:14 Uhr

Ich weiß nicht, ob man unbedingt ne eigene Show hosten sollte, wenn 90% des gezeigten alte Spiele sein werden. Klar schadet keinem, aber eig nicht das was man sich von einer E3 Show erhofft. Aber das geht wohl einher mit dem neuen Unwort GaaS...

Da Nintendo für meinen persönlichen Geschmack auch ohne GaaS die letzten Jahre nur noch Mist vorstellt und ich wenig Hoffnung auf eine gute direct habe (bitte Nintendo, straf mich meine Lügen und Beweis mir das Gegenteil, Bitte) liegen meine Hoffnungen auf die 90 Minuten MS + deren 23 Studios am Sonntag Abend.

Aber eine schöne Nintendo direct mit Zelda oder Metroid (Lebenszeichen reicht mir schon) am Dienstag wäre meine absolutes Highlight.