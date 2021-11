Ubisoft: Gerüchte zum nächsten Far-Cry-Ableger

Dan Hay was overseeing the next Far Cry, which is intended as a Far Cry live-service project similar to Assassin's Creed Infinity. https://t.co/0x46iDRqnJ



— Jeff Grubb (@JeffGrubb) November 11, 2021

Der Launch von Far Cry 6 liegt erst wenige Wochen zurück, doch die Gerüchteküche rund um einen Nachfolger beginnt bereits zu brodeln. Auslöser hierfür ist ein Tweet des Gaming-Journalisten und Insiders Jeff Grubb, der sich in der Vergangenheit bereits öfter als verlässliche Quelle erwiesen hat.In dem Tweet ging er nochmals auf den langjährigen Creative Director Dan Hay ein, der einige Zeit für die Far-Cry-Marke verantwortlich war und Ubisoft vor kurzem verlassen hat. Den Aussagen von Jeff Grubb zufolge habe Hay die anfänglichen Arbeiten an Far Cry 7 überwacht, das angeblich als Live-Service-Spiel geplant sei. Damit würde es einem ähnlichen Ansatz folgen wie Assassin's Creed Infinity , das ebenfalls kein in sich abgeschlossenes Spiel, sondern vielmehr ein langfristig angelegtes Projekt mit einzelnen Episoden werden soll. Außerdem sind wohl auch verschiedene Online-Elemente von großer Bedeutung.Mehr ist bisher jedoch weder von Assassin's Creed Infinity noch von Far Cry 7 bekannt. Sollte letzteres tatsächlich den Live-Service-Ansatz verfolgen, wäre es eine deutlich Abkehr von der bisherigen Ausgestaltung der Shooter-Serie. Allerdings sollte man die ganze Sache mit einer gewissen Vorsicht genießen, da eine offizielle Bestätigung seitens Ubisoft bisher aussteht.