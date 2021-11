Ubisoft: Weitet seine Unternehmungen auf Freizeitaktivitäten aus; Entertainment Center eröffnet 2025, eigener Themenpark folgt später

Nachdem Nintendo in diesem Jahr die Themenwelt Super Nintendo World in den Universal Studios in Tokyo eröffnet hat, stellte nun auch Publisher Ubisoft seine Pläne für kommende Freizeitaktivitäten vor. Wie IGN berichtet, soll 2025 ein Entertainment Center in den Studios Occitanie Méditerranée entstehen, bei denen Besucher verschiedene Attraktionen besuchen können, auf den Marken von Ubisoft basieren. Die Location ist rund 40 Minuten Fahrtzeit von Montpellier in Frankreich entfernt. Unter anderem arbeitet der Publisher mit Storyland Studios zusammen. Details zu den Attraktionen wurden aber noch nicht genannt.Darüber hinaus plant Ubisoft einen eigenen Themenpark, bei dem es sich um das Äquivalent zur Super Nintendo World handeln würde. Die Eröffnung scheint aber noch in weiter Ferne zu liegen. Ubisoft konzentriert sich zunächst auf das Entertainment Center. Übrigens wird Storyland Studios auch beim Themenpark an der Seite des Publishers arbeiten. Zu den derzeit berühmtesten Marken von Ubisoft zählen Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry und Just Dance. Aber auch Rayman oder die Rabbids könnten einen Auftritt im Entertainment Center erhalten.