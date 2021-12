Ubisoft: Publisher entfernt den Ankündigungstrailer für NFT-Plattform Ubisoft Quartz aus seiner YouTube-Liste

Erst gestern berichteten wir über Ubisofts Pläne, aus dem NFT-Trend Kapital zu schlagen. NFTs sind einzigartige, nicht austauschbare Dateneinheiten, die in einem digitalen Verzeichnis gespeichert sind und von Benutzern gekauft und verkauft werden können. Heute, am 9. Dezember, geht die dafür vorgesehene Plattform Ubisoft Quartz online und wird für die PC-Version von Tom Clancy’s Ghost Recon in der Beta-Phase eingeführt. Sie ermöglicht es Spielern, so genannte "Digits" - sammelbare Fahrzeuge, Waffen und Ausrüstungs-Gegenstände im Spiel. Gleichzeitig hat der Publisher den Ankündigungstrailer für die Plattform auf YouTube als ungelistet markiert, wie u.a. den Kollegen von VGC auffiel. Grund dafür war scheinbar die unglaublich schlechte Resonanz, die das Video auslöste.Die Quartz-Ankündigung von Ubisoft kann zwar noch immer auf YouTube angesehen werden, wenn man den direkten Link zum Video nutzt. Es taucht aber nicht mehr in den gelisteten Videos des Kanals auf und kann auch in der Suche der Video-Plattform nicht gefunden werden. Momentan sind Dislikes auf YouTube nicht sichtbar. Diese sind für den Ubisoft Quartz Ankündigungstrailer jedoch mehr als unausgeglichen und dürften der Grund dafür sein, dass das Video nicht mehr gelistet wird.Zur Zeit der Erstellung dieses Artikels liegt die Zahl der Zuschauerinteraktionen des Videos bei 1.200 Likes und rund 32.000 Dislikes. Die Kommentare unter dem Video sprechen zusätzlich Bände davon, wie wenig die Fans diese Neuerung für Ghost Recon haben wollen. Auch wenn die meisten die Dislikes nicht sehen können, ist die allgemeine Stimmung in den Kommentarspalten klar. Ein User schreibt: "Ich muss die Dislikes nicht mehr sehen, man kann sie einfach FÜHLEN."Ubisoft bleibt aber weiterhin bei den Plänen: "Digits sind eine neue Art, kosmetische Gegenstände zu erleben, die den Spaß am Spielen mit AAA-Qualitäts-Assets und den Nervenkitzel des Besitzes von NFTs kombinieren, die einzigartige, sammelbare Stücke der Ubisoft-Spielwelten darstellen." Wir haben den Trailer natürlich auch weiterhin im Archiv.