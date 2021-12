Ubisoft: Großer Winter-Sale mit Gratisspiel Rayman Origins

Wer auf der Suche nach dem einen oder anderen Spiele-Schnäppchen seid, wird möglicherweise im Ubisoft Store fündig. Dort ist vor kurzem der Startschuss für einen groß angelegten Winter-Sale gefallen, bei dem man zahlreiche interessante Angebote mit bis zu 75 Prozent Rabatt finden kann. Der Fokus liegt dabei zwar auf PC-Titeln, doch auch Konsolen-Spieler können fündig werden.Für Action-Fans könnte beispielsweise der Ego-Shooter Far Cry 6 genau das Richtige sein. Der kostet aktuell nur 38,99 anstatt 59,99 Euro, so dass ihr 35 Prozent spart. Wenn es hingegen eher etwas sportlicher zur Sache gehen soll, fällt die Wahl vielleicht auf Riders Republic , das aktuell ebenfalls mit nur 38,99 Euro zu Buche schlägt. Deutlich gemütlicher wird es mit dem Aufbauspiel Anno 1800, das ihr sogar 60 Prozent günstiger kaufen könnt – also für nur 24 Euro in der Standard-Edition. Weitere Angebote findet ihr unter diesem Link Außerdem könnt ihr ein Gratis-Spiel via Ubisoft Connect abgreifen. Es handelt sich dabei um die PC-Version des Jump&Runs Rayman Origins , das ihr für kurze Zeit kostenlos herunterladen und danach für immer behalten dürft. Ihr müsst zu diesem Zweck das Spiel lediglich mit eurem Account von Ubisoft Connect verknüpfen. Allerdings solltet ihr euch damit lieber nicht allzu viel Zeit lassen - dieses Angebot gilt nur bis zum 22. Dezember um 22:00 Uhr deutscher Zeit.