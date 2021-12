Ubisoft: Studios in Kanada verlieren Entwickler an die Konkurrenz; Projekte gehen nur noch langsam voran

Laut aktueller Berichte (u.a. bei Axios ) hat Ubisoft derzeit mit einer Reihe von Kündigungen zu kämpfen. Diese kommen diesmal aber nicht vom Unternehmen, sondern von den Mitarbeitern, die bessere Angebote der Konkurrenz annehmen. Besonders hart soll es Ubisoft-Entwicklerstudios in Kanada getroffen haben. Aktuellen Zahlen zufolge haben über 120 Mitarbeiter in den letzten sechs Monaten ihren Job bei Ubisoft Montreal oder Ubisoft Toronto aufgegeben. Darunter auch mehrere Angestellte, die leitende Aufgaben bei der Entwicklung von Far Cry 6 oder Assassin's Creed Valhalla übernommen haben. Intern soll die Kündigungswelle schon als der "große Exodus" bezeichnet werden.Weil viele Positionen in den Entwicklerstudios nun schlichtweg unbesetzt sind, soll Ubisoft Schwierigkeiten haben, die Arbeit an derzeitigen Projekten fortzusetzen. Anonyme Quellen nannten auch einige Gründe für das Verlassen der Angestellten: Demnach soll u.a. der Umgang mit den Vorwürfen um die toxischen Arbeitsbedingungen sowie schlechte Bezahlung für den Ausstieg bei Ubisoft sorgen. Viele Ex-Mitarbeiter haben offenbar bessere Angebote von Studios in der Gegend von Montreal angenommen. Erst kürzlich versuchte Ubisoft mit Gehaltserhöhungen seine Mitarbeiter in Kanada zu halten. Allgemein beschäftigt der Publisher über 20.000 Angestellte in mehr als 50 Studios weltweit. Seit April sind hier 2.600 Mitarbeiter hinzugekommen.