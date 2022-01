Ubisoft: Aboservice Ubisoft+ kommt auf die Xbox, Rainbow Six Extraction wird Teil des Game Pass auf Xbox und PC

Ubisoft verstärkt sein Engagement auf Xbox: Wie der französische Publisher mitteilt, wird man den Abo-Service Ubisoft+ in naher Zukunft auch auf Xbox anbieten. Mit diesem Dienst, der bereits auf PC, Stadia und (wo verfügbar) Amazon Luna verfügbar ist, stellt man den Spielern mehr als 100 Ubisoft-Titel zur Verfügung, inkl. aktueller Releases, Klassikern, Download-Inhalten sowie besonderen kosmetischen Belohnungen und Sonderboni in Spielen. Einen genauen Termin nannte man noch nicht - in der Mitteilung spricht man nur von "bald".Gleichzeitig kündigte man an, dass der am 20. Januar erscheinende PvE-Co-op-Shooter Rainbow Six Extraction zum Launch als Teil des Xbox Game Pass sowie PC Game Pass zur Verfügung stehen wird. "Mit der Bereitstellung von Rainbow Six Extraction für Abonnenten von Xbox Game Pass sowie PC Game Pass zeigen wir, dass wir an den Wert und die Auswahl glauben, die Spiele-Abonnements den Spielern bieten", so Chris Early, Senior Vice President für strategische Partnerschaften und Business Development bei Ubisoft. "Rainbow Six Extraction ist erst der Anfang. Letztlich werden wir den Xbox-Besitzern den Ubisoft+-Abonnementdienst anbieten, damit sie auf den Konsolen in den Genuss des gesamten Umfangs unserer Ubisoft+ Spielebibliothek kommen, einschließlich neuer Veröffentlichungen."Sarah Bond, Corporate Vice President (Game Creator Experience and Ecosystem at Xbox) ergänzt: "Mit Rainbow Six Extraction erhalten Mitglieder von Xbox Game Pass und PC Game Pass einen weiteren Blockbuster in ihre Bibliothek - am selben Tag, an dem der Titel auf den Markt kommt. Und da das Spiel sowohl im Xbox Game Pass als auch im PC Game Pass verfügbar sein wird, können sich die Rainbow-Six-Community und Fans von taktischen Shootern darauf freuen, miteinander zu spielen - egal wo."