Ubisoft: Gerücht zum Release-Termin des Star-Wars-Spiels von Massive Entertainment

I didn't include Ubisoft's Star Wars game here because I think that's probably the furthest title from release and we're probably looking at 2025 at the earliest for it.



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 21, 2022

Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass Ubisofts Studio Massive Entertainment an einem großen Spiel im Star-Wars-Universum arbeitet. Allzu viele Details gibt es bisher zwar weder zum Inhalt noch zum Release-Termin. Doch zumindest ist vor kurzem ein interessanter Leak aufgetaucht.Dieser stammt von dem Leaker und Branchen-Insider Tom Henderson, der einige interessante Infos zum Line-up von Ubisoft zum Besten gegeben hat (wir berichteten ). Diesem Bericht ließ er wenig später einen separaten Tweet folgen, um kurz auf das Star-Wars-Spiel einzugehen."Ich habe Ubisofts Star-Wars-Spiel absichtlich außen vor gelassen, da sein Release wohl am weitesten entfernt sein dürfte. Wahrscheinlich wird es frühestens 2025 auf den Markt kommen."Woher Henderson seine Informationen bezieht, ist nicht bekannt. Da er mit seinen Prognosen und Leaks jedoch bereits mehrfach richtig gelegen hat, könnte auch diesmal durchaus etwas Wahres an der Sache dran sein. Eine Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Ubisoft beziehungsweise Massive Entertainment steht bisher aus. Letztere haben sich übrigens unter anderem mit dem Online-Shooter The Division sowie als Entwickler der Snowdrop Game Engine einen Namen gemacht und sind auch in Avatar: Frontiers of Pandora involviert.