Ubisoft: Ubisoft schaltet dutzende Spieler-Server ab

Assassin's Creed 2 (PC)

Beyond Good and Evil (PS3, 360)

Call of Juarez 2 & 3 (PS3, 360, PC)

Die Siedler 6 & 7 (PC)

Endwar (PC3, 360)

Far Cry 2 (PC)

Far Cry Blood Dragon (PS3, 360, PC)

Haze (PS3)

Hyperscape (PS4, One, PC)

I am Alive (PS3, 360, PC)

Prince of Persia: The Forgotten Sands (PS3, 360, PC)

Rainbow Six Vegas (PS3, 360, PSP, PC)

Rainbow Six Vegas 2 (PS3, 360, One, PC)

Rayman Legends (PC)

Rayman Origins (PC3, 360, PC)

Splinter Cell Blacklist (WiiU)

Splinter Cell Conviction (PC)

Splinter Cell: Double Agent (PS3, 360, PC)





Ubisoft knipst in beinahe einhundert Titeln die Online-Dienstleistungen aus oder stellt die Mehrspieler-Modi ab – darunter sind viele prominente Namen, von Assassin's Creed über Prince of Persia bis Rainbow Six.Natürlich befinden sich in der langen Liste, die ihr hier komplett einsehen könnt, nur wenige Titel der Generation PS4 & Xbox One, doch sogar davon hat es ein paar erwischt. Mehrheitlich sind aber PS3- , Xbox-360-, PC- oder Wii-U-Spiele von der Abschaltung betroffen. Bei den Spielen sind alle Mehrspieler-Modi futsch, teilweise geht es aber auch um tägliche Challenges, spezielle Ingame-Währungen und darüber freigeschaltete Inhalte, die ab sofort nicht mehr verfügbar sind. Mit Betonung auf: "ab sofort". Das ist also keine Ankündigung von Ubisoft für Tag X, sondern benennt bereits durchgeführte Abschaltungen.Zu den prominenten Titeln, die davon betroffen sind, zählen: