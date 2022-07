Ubisoft: Termin für den hauseigenen Showcase steht fest

Neuigkeiten erst im Herbst

In dieser Woche gibt es die ersten Gameplay-Szenen zum Piraten-Abenteuer Skull & Bones . Doch Ubisoft hat noch weitere, vermeintlich heiße Eisen im Feuer und plant eine zusätzliche, große Präsentation.Anstatt, wie ursprünglich geplant im Juni, ist der neue Termin für die Spiele-Präsentationen der Ubisoft Forward der 10. September 2022, 21:00. Neben bereits sicheren Kandidaten, wie Mario & Rabbids: Sparks of Hope, möchten die momentan etwas lahmenden Franzosen auch zahlreiche neue Titel vorstellen, von denen bis jetzt noch nichts zu hören war.Der offizielle Presse-Text dazu lautet: "Am 10. September um 12:00 PM PT/ 9:00 PM CEST kehrt Ubisoft Forward in voller Stärke zurück, um Updates und Neuigkeiten zu verschiedenen Spielen und Projekten von Ubisoft-Teams aus der ganzen Welt zu enthüllen. Ubisoft Forward wird auf YouTube, Twitch und auf unserer offiziellen Website übertragen."Welche neuen Spiele auf der kommenden Ubisoft Forward serviert werden, ist natürlich noch nicht bekannt. Spielt der Publisher mit weiteren, endlosen Fortsetzungen die sichere Bank oder dürfen wir uns auf etwas komplett Neues freuen?