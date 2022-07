Ubisoft: Avatar verschoben, vier Spiele gestrichen

Avatar verschiebt sich deutlich

Der französische Software-Gigant strauchelt, neben unerfreulichen Quartalsergebnissen kommt die Verschiebung eines wichtigen Titels dazu – vier, sich in Entwicklung befindliche Spiele kommen nicht mehr.Der erste Trailer von Avatar: Frontiers of Pandora hat bereits einen sehr guten Eindruck hinterlassen, pünktlich zum Kinostart von Avatar: The Way of Water im Dezember, sollte auch das passende Spiel den Weg in die Händlerregale finden. Daraus wird nun leider nichts.Wie Ubisoft kürzlich mitteilte, wird sich Avatar: Frontiers of Pandora von dem eigentlich angepeilten Termin Ende 2022 auf das nächste Jahr verschieben, und soll nun zwischen März 2023 oder erst Anfang 2024 erscheinen.Die Entwicklung des Spiels scheint auf jeden Fall keinen zufriedenstellenden Fortschritt zu machen. Vier weitere Spiele, die sich ebenfalls in der Mache befanden, wurden komplett gestrichen und erscheinen nun gar nicht mehr.Alle Spieler, die sich auf einen Ausflug in Splinter Cell per VR-Brille gefreut haben, gucken stattdessen in die Röhre. Auch ein neues Ghost Recon wird erst vorerst nicht geben. Die zwei weiteren Spiele, die der Einsparungs-Maßnahme zum Opfer fallen, sind namentlich nicht bekannt.