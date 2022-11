Ubisoft: Rückkehr zu Steam offiziell bestätigt

Ubisoft: Rückkehr zu Steam mit Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft Connect wird weiterhin benötigt

Waren es zuletzt noch hartnäckige Gerüchte , ist es jetzt offiziell: Ubisoft kehrt nach über drei Jahren auf Steam zurück. Den Anfang wird Assassin's Creed Valhalla machen.Dies bestätigte der franzöische Publisher gegenüber den englischsprachigen Kollegen von Eurogamer . Lange muss auf die Rückkehr auch nicht mehr gewartet werden, denn bereits im Dezember wird es losgehen. Nach und nach sollen dann neuere Ubisoft-Spiele auf Valves Plattform wieder angeboten werden.Die Vorhut bildet in diesem Falle Assassin's Creed Valhalla, welches am 6. Dezember 2022 auf Steam erscheinen wird und damit über zwei Jahre nach seinem originalen Release. Der Termin ist übrigens nicht zufällig gewählt, denn an dem Tag erscheint mit Title Update 1.6.2 auch das Finale des Open World-Abenteuers – die Geschichte rund um Eivor ist damit auserzählt.Eine Produktseite zu Assassin's Creed Valhalla existiert derzeit schon bei Steam . Die verrät, dass nicht nur das Basisspiel samt Season Pass bei Steam erscheint, sondern auch die große Erweiterung Die Zeichen Ragnaröks . Ein Preis existiert allerdings noch nicht. Vermutlich wird sich dieser an der unverbindlichen Preisempfehlung orientieren, wobei eine Rabattaktion zum Release nicht unvorstellbar ist.Neben Assassin's Creed Valhalla sollen danach noch Anno 1800 und Roller Champions auf Steam angeboten werden. Termine gibt es für die beiden Spiele noch nicht. Im Falle von Anno 1800 sollte die Rückkehr aber ziemlich einfach ausfallen, denn das Strategiespiel existiert bereits auf Steam, wenn auch nur für damalige Vorbesteller Wer sich von der Rückkehr Ubisofts bei Steam erhofft, dass er somit Ubisoft Connect entgehen kann, der wird enttäuscht werden. Auch auf Valves Plattform wird eine Verbindung zu Ubisofts eigenem Clienten und Nutzerkonto zwingend benötigt. Dies bestätigt sich einerseits durch die Produktseite von Assassin's Creed Valhalla, andererseits auch indirekt durch ein Statement von Ubisoft selbst."Wir sind ständig dabei zu evaluieren, wie wir unsere Spiele verschiedenen Zielgruppen zugänglich machen können, egal wo sie sich befinden, und gleichzeitig ein einheitliches Spieler-Ökosystem über Ubisoft Connect anbieten können", so ein Sprecher des Publishers gegenüber Eurogamer.Ähnlich wie bei aktuellen EA-Spielen mit der EA app wird vermutlich bei Ubisoft-Spielen eine abgespeckte Version von Ubisoft Connect via Steam gestartet. Details dazu werden aber wohl spätestens am 6. Dezember bekannt werden.