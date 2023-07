Ubisoft: Nach neusten Informationen ist eure Spielesammlung in Sicherheit

Ubisoft: Eure Spiele scheinen in Sicherheit zu sein

Neues Statement von Ubisoft lässt Spieler aufatmen

Die Kontolöschung erfolgt nach einem sehr strengen Prozess. Daher berücksichtigen wir die folgenden vier Kriterien, bevor ein Konto gelöscht wird:



Die Spielaktivität des Kontos seit seiner Erstellung

Die Bibliotheken des Kontos: Konten, die gekaufte PC-Spiele enthalten, können nicht gelöscht werden

Die Dauer der Inaktivität des Kontos, d. h. die letzte Anmeldung bei unserem Ökosystem (einschließlich von Ubisoft-Spielen auf Steam und anderen Plattformen) In der Praxis haben wir bis heute noch nie Konten gelöscht, die weniger als 4 Jahre inaktiv waren

Das Vorhandensein eines aktiven Abonnements, das mit dem Konto verknüpft ist.



Warum Ubisoft nicht sofort mit einer ähnlichen Nachricht auf den Post von AntiDRM reagiert hat, bleibt natürlich fraglich. Wichtig jedoch ist, dass, anders als gestern noch angenommen, euer Account sowie eure Spiele sicher sind. Aktuell könnt ihr übrigens bei Media Markt 3 Spiele für 49 Euro kaufen



Gestern erst berichteten wir über die vermeintlicheeurer. Heute gibt es zum Glück neue Informationen (via PC Gamer ) zu dieser Thematik.Der Twitter-Nutzer AntiDRM hatte eine Mail von Ubisoft gepostet, in der ihm mitgeteilt wurde, dass er seinen Account mit allen Spielen verlieren würde, wenn er nicht auf den in der Mail enthaltenen Link klickt um die Löschung seines Accounts zu verhindern.Natürlich meldete sich auch Ubisoft unter dem Post von AntiDRM zu Wort, aber der Kommentar war wenig hoffnungsvoll. Sie schrieben: "Wir wollen nicht, dass ihr den Zugang zu euren." Das klingt erst einmal so, als wären eure Spiele tatsächlich in Gefahr...Auch auf der offiziellen Support-Seite gibt es keinen Grund zum Aufatmen. Dort wird nämlich nirgendwo erwähnt, dass Accounts mit gekauften Spielen nicht von der Löschung betroffen sind. Es heißt lediglich, dass Ubisoft sich das Recht vorbehält, Accounts zu löschen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, um dieDurch den Druck, der nun natürlich durch die offenen Diskussionen auf Twitter und zahlreichen Nachrichtenportalen entstanden ist, fühlte sich Ubisoft anscheinend unterund passte kurzerhand die Informationen zur Löschung der Accounts an. Außerdem gibt es noch ein Statement, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.So heißt es von offizieller Seite zu dieser Thematik: „Seit vielen Jahren implementieren wir unseren Kontolöschungsprozess in Übereinstimmung mit den Anforderungen der DSGVO (Artikel 5.1.e zur Verpflichtung zur Begrenzung der Datenaufbewahrungsdauer). Unsere Richtlinien orientieren sich an den gesetzlichen Anforderungen und an den Standards der Branche. Diese Maßnahme dient auch dem Schutz unserer Spieler vor Betrug.“