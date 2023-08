Ubisoft: Mit Valhalla & mehr: Am Free Weekend könnt ihr 5 Assassin's Creed-Games gratis spielen

Ubisoft Free Weekend mit Valhalla, Black Flag & mehr: 5 Assassin’s Creed-Spiele zockt ihr kostenlos

Das Wochenende steht bereits vor der Tür und ihr wisst noch nicht, was ihr mit eurer freien Zeit anfangen wollt? Publishermacht euch die Entscheidung einfach und lässt euch gleichim Zuge deskomplett kostenlos zocken.Schon abstartet die Aktion, genau genommen am 10. August um 12 Uhr. Dann habt ihrzum Montag, dem 14. August, Zeit, einen Blick in die verschiedenen Ableger der beliebten Assassinen-Reihe hineinzuwerfen, oder sogar einen von ihnen durchzuspielen, wenn er euch so richtig packen sollte.unterliegt ihr beim Spielen keinen, ihr könnt die Zeit also nutzen, um den vollen Umfang der fünf-Spiele, die Ubisoft euch über das Free Weekend zur Verfügung stellt, zu genießen. Natürlich verrät uns der Publisher schon vorab, umes sich dabei handelt und auch, auf welchenihr sie spielen könnt:Obendrein gibt es fürauch noch diezu sehen, die mit grafisch verbesserten Versionen von Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations auf euch wartet. Solltet ihr größeren Gefallen an den Titeln, die der Publisher euch vorsetzt, gefunden haben, bekommt ihr bis zum Ende der Aktion sogar einenvon bis zu 75 Prozent auf die teilnehmenden Titel versprochen.- und wir haben die Infos.