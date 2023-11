Ubisoft: Online-Dienste für zehn Spiele werden abgeschaltet

Ubisoft: Ghost Recon- und Assassin’s Creed-Titel betroffen

Auch wenn sie zum Teil über ein Jahrzehnt auf dem Buckel haben oder mehrere Spielegenerationen zurückliegen, haben viele alte Games noch ihre Liebhaber und regelmäßigen Zocker. Entwicklerstudiomuss für einige seiner älteren Titel hier jedoch zumindest für die Online-Funktionen einen Riegel vorschieben.Dieses Vorgehen ist nicht nur bei dem französischen Unternehmen Usus; dann und wann müssen Online-Dienste für alte Spiele eingestellt werden, umfreizugeben.„Die Abschaltung der Online-Dienste für ältere Spiele ist etwas, das wir nicht leichtfertig vornehmen“, heißt es auf der Homepage von Ubisoft. „Aber es ist eine notwendige Lösung, da dieist.“ So können Spieler in den betroffenen Spielen nicht mehr auf den Online-Multiplayer-Modus oder andere Online-Features zugreifen, auch werden keine Ubisoft Connect-Prämien mehr errungen.Folgende Spiele werden von Ubisoft vom Netz genommen:Tatsächlich sind diese Spiele bis zu 14 Jahre alt und die Spielerschaft – gerade online – wahrscheinlich entsprechend gering. Diese hat noch, Multiplayer-Dienste und ähnliches zu genießen; am 24. Januar 2024 zieht Ubisoft den Stecker. Wer sich einen aktuellen Ubisoft-Titel zu Gemüte führen möchte, kann gerne inoderreinlesen.