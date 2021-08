Townscaper: Städtebau-Spiel des Bad-North-Entwicklers verlässt den Early Access

Am 26. August 2021 haben Oskar Stålberg ( Bad North ) und Raw Fury das leicht zugängliche Städtebau-Spiel Townscaper ab 4,24€ bei kaufen ) für PC und Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access nach gut einem Jahr offiziell beendet. Die Veröffentlichung im hiesigen eShop steht allerdings noch aus. Umsetzungen für iOS und Android sollen folgen. Via Steam GOG und Epic Games Store wird ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 4,99 Euro bzw. 5,99 Euro gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "äußerst positiv" (aktuell sind 98 Prozent der über 9.000 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Baue malerische Inselstädte mit kurvigen Straßen. Baue kleine Dörfer, enorme Kathedralen, Kanal-Systeme oder Himmelsstädte auf Stelzen. Block für Block. Kein Ziel. Kein richtiges Gameplay. Einfach nur viel zu bauen und zu bewundern. Das war's. Townscaper ist ein experimentelles Leidenschafts-Projekt. Es ist viel mehr ein Spielzeug, als ein Spiel. Such dir Farben aus, erschaffe bunte Häuserblöcke auf dem unregelmäsigem Rasterund sieh zu wie Townscaper's innerer Algorithmus aus diesen Blöcken süße kleine Häuslein, Torbögen, Treppen, Brücken und üppige Gärten macht. Alles abhängig von der jeweiligen Platzierung."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer