Anstoss 2022: Fußballmanager kehrt zurück

Der in Amiga-Zeiten gestartete und früher ziemlich beliebte Fußball-Manager Anstoss wird laut Publisher Kalypso Media bald zurückkehren. Noch in diesem Jahr soll „Anstoss 2022“ für den PC erscheinen, so der Lizenzinhaber. Als Entwickler wurde 2tainment verpflichtet, welcher das bekannte „Anstoss“-Prinzip wiederaufleben lassen und es an die "Anforderungen des modernen Fußballs" anpassen soll:"Fans dürfen sich auf Komplexität und Tiefgang ohne viel Mikromanagement freuen. 'Anstoss 2022' soll im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Heute wurde zudem die Website gestartet, auf der sich Fans zunächst für den 'Anstoss'-Newsletter anmelden können.'Als Fußball- und Simulationsfan geht für mich mit der Ankündigung von ‚Anstoss 2022‘ ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Wir haben sehr lange nach einem geeigneten Entwickler für die ‚Anstoss‘-Lizenz gesucht und in 2tainment den richtigen Partner gefunden, um dieses Herzensprojekt umzusetzen“, erklärt Simon Hellwig, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Kalypso Media Group GmbH, Inhaber der 'Anstoss'-Lizenz. 'Auch wenn ‚Anstoss‘ oft als deutsches Thema gesehen wird, bin ich davon überzeugt, auch in anderen Fußball-begeisterten Märkten mit dem typischen Ein-Nachmittag-Eine-Saison-Gameplay-Loop punkten zu können.'Stefan Weyl, Managing Director bei der 2tainment GmbH, ergänzt: 'Wir freuen uns sehr, die Möglichkeit zu haben, den Fans das Original ‚Anstoss‘-Gefühl zurück geben zu können. Ein modernes Anstoss, dass dem heutigen Fußball Rechnung trägt, aber gleichzeitig ein echtes ‚Anstoss‘ bleibt – das ist unser Ziel. Es geht in ‚Anstoss 2022‘ darum, gleichermaßen Spieltiefe sowie Realismus zu bieten, und sich dabei auf die wirklich wesentlichen Aufgaben eines Managers zu konzentrieren. Wir wollen das alte Gefühl von ‚Deine Mannschaft – Dein Verein und Dein Erfolg‘ wieder zurück auf die Bildschirme bringen.'“