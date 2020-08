Anstoss 2022: Kickstarter-Endspurt zum fünften Stretch-Goal (Online-Multiplayer-Modus)

Die Kickstarter-Kampagne von Anstoss 2022 endet am 22. August um 14:19 Uhr, bis dahin versuchen die Entwickler noch das fünfte Zusatzziel bei 250.000 Euro zu erreichen, und zwar einen Online-Multiplayer-Modus (direkte Matches und asynchrones PvP). Aktuell steht die Kampagne bei knapp 200.000 Euro. Unterstützer, die mindestens 35 Euro beitragen, erhalten eine digitale Version auf Steam.Nachdem das Mindestziel bei 100.000 Euro (nach sechs Tagen) erreicht wurde, sind Nationalmannschaft und zweite Mannschaft, Halbzeitansprachen, die klassische Büroansicht und Umsetzungen für macOS sowie Linux freigeschaltet worden. Konsolen-Versionen und Smartphone-Varianten sind momentan nicht geplant."Was man bei einem Fokus auf Stretch-Goals schnell vergisst, ist, dass es bei der Kickstarter-Kampagne vor allem um die Einbindung der Community geht. Wir sind wahnsinnig dankbar für die tolle Unterstützung nicht nur der Kickstarter-Kampagne selbst, sondern auch für das Engagement in Sachen Entwicklung. Das Feedback, was wir hier erhalten haben, ist großartig und wir werden einiges davon umsetzen können", kommentiert Managing Director Stefan Weyl vom 'Anstoss-2022'-Entwicklungsteam 2tainment GmbH. "Wir haben viele positive Denkanstöße erhalten. Zum Beispiel beim Thema Stärkesystem. Wir schauen uns den Input der Fans genau an und werden versuchen so viel wie möglich davon umzusetzen.""Wir definieren die Spielzeit für eine Saison in Anstoss 2022 immer mit Hilfe des berühmten 'Sonntagnachmittag', also 4-5 Stunden für erfahrene Manager", heißt es weiter. Das Spiel wird keine Loot-Boxen oder Mikrotransaktionen enthalten.Die Gründe, warum für Anstoss 2022 trotz Publisher (Kalypso Media) eine Kickstarter-Kampagne gestartet wird, schildert Simon Hellwig (Eigentümer und Managing Director der Kalypso Media Group) im Kalypso-Blog "Wir haben uns ganz bewusst für eine Kampagne auf Kickstarter entschieden, gerade auch aus dem Grund, um mit der Community in einen intensiven Austausch zu treten. Natürlich soll auch ein kleiner Teil des Entwicklungsbudgets abgedeckt werden und uns dadurch mehr kreative Freiheit beim Umsetzen Eurer Wünsche ermöglicht werden."Letztes aktuelles Video: Kickstarter Featurette