Anstoss 2022 - Der Fussballmanager: Neuer Publisher für die Rückkehr des Management-Klassikers aus Deutschland

Das Entwicklerteam von 2tainment hat mit Toplitz Productions einen neuen Publisher für Anstoss 2022 – Der Fussballmanager gefunden, der sich künftig um die Veröffentlichung der berühmten Management-Reihe kümmern wird. Seit nun über 15 Jahren warten Fans schon auf einen neuen Teil von Anstoss – in diesem Jahr soll das Comeback aber anstehen. Die Macher nehmen sich deshalb auch das Feedback der Community zu Herzen, um das Spiel immer weiter zu verbessern. Gleichzeitig kündigte man an, dass man Anstoss in diesem Jahr auch international veröffentlichen wird - als GOAL! The Club Manager."Mach dich bereit für klassisches Anstoss-Gameplay, angepasst an die gestiegenen Anforderungen an Trainer und Manager sowie die Entwicklungen des modernen Fußballs. Anstoss 2022 bietet Spieltiefe sowie Realismus und konfrontiert dich mit der Komplexität des Manager-Daseins, ohne sich in Mikromanagement zu verlieren. Als Trainer, Manager, Sportdirektor und Clubchef in Personalunion kümmerst du dich u.a. um Mannschaft, Taktik, Aufstellung, Transfermarkt, Vereinsgelände, Finanzen u.v.m." - heißt es in der Pressemitteilung zu Anstoss 2022 – Der Fussballmanager.Weiterhin dürfen sich Fans der damaligen Spiele nicht nur wieder über den berühmten Humor freuen, sondern auch auf Maskottchen Pallino, der Neulinge mit Tipps und Tricks versorgen wird. Zu den weiteren Highlights zählen eine brandneue Heatmap, die euch bei der Analyse eurer Mannschaft helfen wird, individuelle Persönlichkeiten der Spieler oder ein Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler, bei dem ihr online gegen andere Manager antreten könnt. Noch mehr Details könnt ihr auf der Produktseite bei Steam nachlesen.