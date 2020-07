RPG Maker MV: Rollenspiel-Baukasten nimmt Kurs auf PS4 und Switch

bittesaubermachen schrieb am 02.07.2020 um 08:41 Uhr

Als alter Hase des RPG Makers könnte das durchaus etwas sein.

Weiß jemand, ob folgende Störfaktoren aus alten Konsolen-Makern ausgemerzt wurden?

- Cross-Play / Share zwischen PS4 / Switch etc. (wenn man länger daran sitzt, will man ja auch an einer große User-Base adressieren, z.B. wenn demnächst die PS5 kommt)

- Speicherlimits - auf 3DS und Co. konnte man bestenfalls Demos erstellen, weil der Speicher voll war

- Individuelle Assets erstellen?

- Performance

Bin gespannt und hoffe, dass er am Markt eine gewisse Relevanz hat, so dass sich das "makern" wieder lohnt.