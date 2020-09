RPG Maker MV: Startschuss für den Rollenspiel-Baukasten auf PS4 und Switch

Das Abenteuer beginnt: eine Geschichte mit Rittern und Drachen? Eine moderne Romanze? Eine Chronik über Götter und Dämonen? Lasst eure Träume wahr werden.

Spielentwicklung einfach gemacht: Dank der Software gibt es kein kompliziertes Programmieren mehr. Die Software ist intuitiv und macht es dem Spieler leicht, mit den vielen Tools umzugehen.

Erschaffen, laden, spielen: Mit dem RPG-Maker-MV-Player kann der Spieler zusätzlich auch die Geschichten anderer Hobby-Entwickler genießen. Der Player ist separat sowie kostenlos erhältlich. Freunde, die den RPG Maker MV nicht erworben haben, können sich damit trotzdem in unzählige Abenteuer stürzen.

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten: Mit Hunderten von Materialien und nahezu unerschöpflichen Tools werden eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Am heutigen 11. September 2020 veröffentlichen Kadokawa Games und NIS America den bereits 2015 für PC erschienenen und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Rollenspiel-Baukasten RPG Maker MV auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Via PlayStation Store und eShop werden jeweils 49,99 Euro für den auch als Boxversion im Handel erhältlichen Titel fällig. Zudem steht eine kostenlose Variante zum reinen Spielen von RPG-Maker-Produkten als Download via eShop und PlayStation Store bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Eine epische Reise beginnt ... mit DIR! Werde mit dem RPG Maker MV zu einem Meister in der Spieleentwicklung. Mit einem ganzen Arsenal an Werkzeugen kannst du direkt von deiner Konsole aus aufwendige, spannende und unvergessliche Videospiele erstellen! Teile dann deine Abenteuer online mit anderen Spielern, die dann an deinen epischen Geschichten teilhaben können! Die Möglichkeiten sind endlos mit der neuesten und besten Software von RPG Maker. Mit hunderten von Assets und unendlich vielen Möglichkeiten, dein Spiel zu gestalten, setzt du deine Träume in das nächste große Videospiel um!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Switch