Worms Rumble: Team 17 setzt bei neuem Teil auf Echtzeit-Kämpfe und Battle Royale, Beta im Juli

Die auf Krawall gebürsteten Würmer bereiten gerade ihre Rückkehr auf den Bildschirm vor, denn Team 17 hat Worms Rumble für PS4, PS5 und den PC angekündigt. Der neue Teil soll Ende des Jahres erscheinen und bis zu 32 Spieler in den Partien erlauben. Darüber hinaus bestätigen die Entwickler bereits die Unterstützung von plattformübergreifendem Cross-Play, so dass PlayStation-Spieler auch gegen PC-Nutzer antreten können.Allerdings werden sich manche Fans beim Anschauen des Ankündigungstrailers vermutlich ungläubig die Augen reiben: Statt der typischen Rundenstrategie mit Spielzügen setzt Team 17 bei Worms Rumble erstmals auf Echtzeit-Kämpfe und populäre Mehrspieler-Modi wie Battle Royale. Auch die individuelle Anpassung der Würmer wird im Trailer hervorgehoben. Dazu schaltet man mit der Ingame-Währung und Erfahrungspunkten kosmetischen Schnickschnack wie Waffen-Skins, Outfits, Emotes sowie weitere Acessoires frei. Beim Waffenarsenal haben die Würmer Zugriff auf die üblichen Verdächtigen wie Baseball-Schläger, Hand-Kanone, Bazooka, Sturmgewehr und Shotgun."Ja, wir haben schon Anfang des Jahres ein neues Worms-Spiel angedeutet und ja: Manche innerhalb der Community haben bereits spekuliert, dass wir die Reihe in die Echtzeit-Action führen und sie lagen - natürlich - richtig", so Lead Designer Adam Findlay. "Worms Rumble repräsentiert ein signifikantes Umdenken rund um die Worms-Erfahrung - und das nicht nur durch den Abschied vom rundenbasierten Spielablauf. Das Online-Cross-Play für bis zu 32 Spieler zwischen den Generationen der PlayStation-Konsolen und dem PC wird die Community und Neueinsteiger in die Reihe mit dem wundervollen, würmertastischen Chaos vereinen."Bei den Fans scheint die Neuausrichtung eher auf ein geteiltes Echo zu stoßen. Aktuell zeigen auf Youtube beim Launchtrailer knapp mehr Daumen nach unten als nach oben. Doch schon bald können sich einige von ihnen selbst ein Bild vom Spiel machen: Team 17 hat eine geschlossene Beta angekündigt, die vom 15. bis 20. Juli via Steam stattfinden sollen. Für die Teilnahme kann man sich hier registrieren.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer