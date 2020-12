Worms Rumble: Die militanten Würmer sind kampfbereit

Das erste Worms in Echtzeit! - In Worms Rumble könnt ihr lange nach rundenbasierten Aktionen suchen - hier spielt sich jede Runde in ECHTZEIT ab! Wenn der Gegner euch also beschießt, dann zahlt es ihm direkt heim!

Am 1. Dezember 2020 hat Team17 seine ballistische Echtzeit-Action Worms Rumble ab 13,49€ bei kaufen ) für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, kostet jeweils 14,99 Euro. Mitglieder von PlayStation Plus können den zum Dezember-Aufgebot zählenden Titel aktuell kostenlos für PS4 und PS5 herunterladen. Darüber hinaus ist auch eine Digital Deluxe Edition mit je sechs zusätzlichen Outfits, Waffen-Skins und Bannern für 21,99 Euro verfügbar.In der Spielbeschreibung heißt es: "In Worms Rumble erlebt ihr den Krieg der Würmer wie nie zuvor: Spielt die spannenden Runden in Echtzeit im Cross-Play mit bis zu 32 Spielern. Macht euch bereit für den Kampf in den Modi Deathmatch und Last Worm Standing, in denen ihr immer nur eine heilige Handgranate vom Tod entfernt seid! Wählt aus einem Arsenal voller Lieblingswaffen: Bazooka, Schrotflinte und der Schafwerfer sind genauso dabei wie ganz neue Knaller, mit denen ihr euren wirbellosen Widersachern einheizen könnt. Passt euren Wurm an, wie es euch gefällt, nehmt an Herausforderungen teil oder erlebt saisonale Events. Und hört nie auf, im Labor zu experimentieren, denn dies ist ein ganz neues Worms! "Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer