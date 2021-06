Party Animals: Flauschiger Koop-Brawler erscheint 2022 für Xbox

Party Animals will es 2022 auch auf Xbox One und Xbox Series X krachen lassen. Das hat Recreate Games beim Microsoft Showcase angekündigt. Am Tag der Veröffentlichung wird das Partyspiel zudem umgehend im Game Pass landen."Party Animals ist ein Physik-basierter Multiplayer-Spaß, in dem Du eine flauschige Spielfigur wählst und Dich mit Deinen Freunden mit aberwitzigen Waffen in verschiedenen Spielmodi und Maps duellierst. Schnapp Dir einen Pömpel oder einen Lollipop und werde zum Party Animal", heißt es bei Xbox Wire.Letztes aktuelles Video: Trailer