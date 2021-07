F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch: Dieselpunk-Abenteuer in Metroidvania-Manier startet im September

Screenshot - F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (PC) Screenshot - F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (PC) Screenshot - F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (PC) Screenshot - F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (PC) Screenshot - F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (PC)

Am 7. September 2021 wollen TiGames und bilibili das auf der Unreal Engione 4 basierende 2D-Action-Adventure F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlichen, wie im Rahmen von Sonys aktueller State-of-Play-Ausgabe bekannt wurde. Vorbestellungen via PlayStation Store sind bereits möglich. Mitglieder von PlayStation Plus erhalten aktuell einen Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Ob der Septembertermin auch für die via Steam erscheinende PC-Fassung gilt, ist nicht bekannt.In der Spielbeschreibung heißt es: "Nachdem die Tiere von Fackelstadt im Widerstandskrieg vor sechs Jahren von derRoboterlegion besiegt wurden, hat sich der ehemalige Widerstandskämpfer Kaninchen Rayton zurückgehalten. Doch mit der Verhaftung seiner Freunde hat er keine andere Wahl, als seine riesige Metallfaust aufzusetzen und gegen die Unterdrücker zu kämpfen. Er wusst aber nicht, dass er bald in einer Verschwörung geraten würde, an der die Legion, der Widerstand und die Rattenbande beteiligt sind.Erkunde mehr als ein Dutzend verschiedene Zonen des Action-Horizontalspiels in einer Karte. Zahlreiche versteckte Räumen, geheime Pfaden und kürzeste Wege warten auf deine Erkundung. Auch mehrere Kern-Gameplays wie Kämpfen, Rätsel-Lösung und Sprung zwischen Plattformen sind verfügbar. Du kannst große Belohnungen gewinnen, nachdem du unterschiedliche Herausforderungen abgeschlossen hast. Die Karten im Spiel werden automatisch geladen, damit die Szenen nicht häufig gewechselt werden müssen und die große Fackel Stadt mehr real und zart wird.Mit den drei Waffen, Eisenfaust, Bohrer und Peitsche, die deutlich unterschiedliche Kampfvorteile haben, kannst du zwischen hohem Combo, hohem Schaden und großer Entfernung reibungslos wechseln. Dabei kannst du jederzeit den am besten geeigneten Angriffsmodus entsprechend der Schlachtsituation wählen, so dass der Feind der Kraft nicht widerstehe kann. Die Spieler werden von Dutzenden verschiedener Gegnertypen herausgefordert, die alle ihre eigenen Waffen und Angriffsarten haben und zusammenarbeiten, um den Spieler zu Fall zu bringen. Vielfältige Bosse mit unterschiedlichen Kampfstilen bieten ein neues und einzigartiges Spielerlebnis an.Die Diesel-Punk-Ästhetik des Spiels wurde von Diesel-Verbrennungsmotoren inspiriert, die mit einer östlichen Stadtlandschaft aus einer vergangenen Ära vermischt wurden, um Fackelstadt ein einzigartiges visuelles Gefühl zu verleihen. Der starke Kontrast zwischen pelzigen Tieren und kaltblütigen mechanischen Soldaten zeigt den visuellen Konflikt. Die realistische 3D-Grafik auf Basis der Unreal Engine 4 in Kombination mit Physik-basiertem Rendering hebt das Action-Horizontalspiel auf eine ganz neue Ebene der Grafikqualität."Auf dem PlayStation Blog blickt Yang Xiang von TiGames auf die Entstehungsgeschichte zurück: "Als wir anfingen, die Spielwelt auszumalen, hatten wir zwar versucht, einen menschlichen Protagonisten zu entwerfen. Aber bald wurde uns klar, dass kein menschlicher Charakter so universell und für jeden Spieler akzeptabel sein wird wie ein tierischer Charakter. Im Vergleich zu Katzen oder Hunden hat ein Kaninchen mit zwei langen Ohren in einem horizontalen Scrolling Platformer eine besser erkennbare Figur. Und was noch wichtiger ist: Menschen betrachten Kaninchen als schwach und klein. Wenn also ein Kaninchen zu einem stummen Veteranen wird, der eine riesige mechanische Faust schwingt, kommt es zu einem eindrucksvollenKonflikt. Rayton kam deswegen heraus.Aber warum eine Faust? Schwerter oder Klingen werden super cool, doch die Faust kann die Wut ausdrücken, die man an den Feinden auslassen will. Außerdemist sie auch noch unverhältnismäßig groß. In der Hintergrundgeschichte wird diese mechanische Faust aus der Rüstung entfernt, mit der Rayton vor 6 Jahren an einem Krieg gegen Aggression teilnahm aber verlor. Wir entwarfen Rayton mit einer Faust statt zwei, weil die Unvollständigkeit der Form auchsein psychologisches Trauma für den Verlust dieses Krieges bedeutet.Neben der Faust sind der Bohrer und die Peitsche zwei andere einzigartige Waffen, die Rayton auf seiner Reise erhalten wird. Jede von ihnen hat unterschiedliche Vorteile. Sie umfassen verschiedene Effekte mit unterschiedlichem Schaden und Reichweiten für die Erkundung. Es gibt auch einige andere Designs, um den Charakter lebendig zu machen.Rayton wird z.B. sein Lieblingsgetränk WKarottensaft zur Heilung trinken, wenn er verletzt ist. Aber trinkt er nie zu viel, sonst wird Probleme auftreten."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PS4 PS5