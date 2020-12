Where the Heart Leads: Surreales Abenteuer der ReCore-Macher verspätet sich

Armature Studio ( ReCore ) hat sein narratives PS4-Adventure Where the Heart is in Where the Heart Leads umbenannt und die Veröffentlichung auf das Frühjahr 2021 verschoben. Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt. Game Director Todd Keller beschrieb den Titel bei der Ankündigung (wir berichteten ) folgendermaßen: "In diesem Spiel summieren sich große und kleine Entscheidungen im Laufe der Zeit, um völlig unterschiedliche Gameplay-Pfade und Ergebnisse für die Charaktere zu schaffen. In einem Spieldurchlauf ist es nicht möglich, sie alle zu erleben. Wie im Leben liefert der Weg, auf dem ihr euch gerade befindet, zu Beginn möglicherweise keine klaren Lösungen. Aber je weiter ihr ihn entlanggeht, desto mehr spiegeln sich eure Handlungen in eurer gesamten Geschichte wider.So hat beispielsweise der Bruder der Hauptfigur, Sege, als Teenager Probleme, einen Kompromiss zwischen seiner Leidenschaft für Kunst und dem Druck seiner Eltern, seine Ausbildung abzuschließen, zu finden. Er hat einen Ort, an den er sich zurückzieht, um diesem Konflikt zu entkommen. Dort könnt ihr mit ihm interagieren. Eure bisherige Geschichte spiegelt sich in euren Gesprächen wider. (...) Meine emotionale Verbindung zu dem Spiel beruht auf einem einfachen Gedanken: 'Wenn ich alles noch einmal tun müsste, was würde ich ändern? Könnte ich es besser machen?' Was 'besser' ist, ist natürlich subjektiv, aber dennoch etwas, über das man sinnieren kann." Außerdem hat man ein neues Video veröffentlicht, das die Entscheidungsmöglichkeiten thematisiert:Letztes aktuelles Video: Choice Trailer