Where the Heart Leads: Surreales Familienabenteuer der ReCore-Macher steht bereit

Ein Leben voller Alternativen - ringen Sie mit den schwierigen Entscheidungen des Lebens während eines jahrzehntelangen Abenteuers und beeinflussen Sie das Dasein unvergesslicher, komplexer Charaktere.

Eine Kleinstadtgeschichte - entdecken und beeinflussen Sie die Geschichte von Carthage, einer Kleinstadt mit einer reichen Geschichte und eigentümlichen Bewohnern, die in surrealen Szenarien und einem nebelhaften, aquarellartigen künstlerischen Stil präsentiert wird.

Unvorhersagbare Folgen - treffen Sie Tausende von Entscheidungen und erleben Sie Dutzende möglicher Ausgänge, während Sie Whits gewundene, erhebende und manchmal herzzerreißende Geschichte durchreisen.

Am 13. Juli 2021 hat das von ehemaligen Metroid-Prime -Entwicklern gegründete Armature Studio ( ReCore Dead Star ) sein von Entscheidungen geprägtes 3D-Adventure Where the Heart Leads exklusiv für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 24,99 Euro. Am 16. Juli soll außerdem eine physische Boxversion via Perp Games erscheinen. Das Spiel soll Tausende Entscheidungsmöglichkeiten, Hunderte Wege und Dutzende Enden bieten, das Skript 600.000 Wörter umfassen.In der Spielbeschreibung heißt es: "In einer schicksalhaften stürmischen Nacht steigt der Ehemann und Vater Whit Anderson ein gewaltiges Erdloch hinab, um den Hund der Familie zu retten. Whit taumelt in die Dunkelheit und gelangt in ein Reich jenseits seiner Vorstellungskraft, in dem Augenblicke aus seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich traumartig offenbaren. Indem er Zeugnis von der Geschichte seines Lebens ablegt, erlangt Whit die Möglichkeit, es zu ändern. Was würden Sie ändern, wenn Sie die Chance erhielten, alles noch einmal von vorne zu machen? Wer würden Sie werden? Und wer stünde an Ihrem Lebensende an Ihrer Seite?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer