Don't Be Afraid: Kostenloser Prolog zum Survival-Horrorspiel veröffentlicht

Einzigartige Perspektive eines Kindes als Protagonist,

Drei verschiedene Enden der Geschichte,

Große Spielwelt im Anwesen des Kidnappers mit zahlreichen versteckten Geheimnissen,

Besondere Gegenstände, um Extras freizuschalten,

Gefährliche Gegner mit einzigartigen Fähigkeiten,

Kahle und dunkle Umgebung mit dutzenden Räumen,

Furchterregende Zeichnungen, mysteriöse Notizen und Dokumente, die die Geschichte hinter dem Geheimnis des Hauses und seines Besitzers lüften.

Screenshot - Don't Be Afraid (PC) Screenshot - Don't Be Afraid (PC) Screenshot - Don't Be Afraid (PC) Screenshot - Don't Be Afraid (PC) Screenshot - Don't Be Afraid (PC) Screenshot - Don't Be Afraid (PC)

Am 2. Juli 2020 haben Broken Arrow Games und Hydra Games den kostenlosen Prolog "The First Toy" zum Survival-Horrorspiel Don't Be Afraid für PC ( Steam ) veröffentlicht, in dem man in die Rolle eines entführten Jungens namens Jamie schlüpft, der aus den Fängen eines sadistischen Psychopathen zu fliehen versucht. In der "bald" auf Steam erscheinenden Vollversion wird man dann in die Rolle eines anderen Entführungsopfers schlüpfen: "Dein Name ist David und du bist 11 Jahre alt...und das ist das Ende deiner sorgenfreien Kindheit.Du bist in einem dunklen, kalten Raum aufgewacht. Trotz der Dunkelheit versuchst du, deine Umgebung zu erforschen. doch vergebens. Du weißt immer noch nicht, wo du bist. Furchterregende Geräusche ertönen von überall, das Gefühl der Hilflosigkeit ergreift von dir Besitz. Du hast zu viel Angst, um dieser entsetzlichen Dunkelt zu entfliehen...aber du musst es.Deine Erinnerung kehrt langsam wieder zurück. Du erinnerst dich an einen seltsamen Mann...in einer Maske. Hat er dich gekidnappt? War er es, der dich gefoltert hat? Die Angst vor dem Ungewissen treibt dich dazu, zu handeln. Du versuchst verzweifelt einen Weg raus aus diesem Albtraum zu finden.Das schlimmste an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass dich stets jemand beobachtet. Und diese Person erachtet dieses Beschatten als überaus amüsant. Vergiss nicht, dass das Schicksal eines Opfers erst besiegelt ist, wenn es sich in den Händen eines sadistischen Psychopathen befindet. Wenn du überleben möchtest, musst du erwachsen werden. Schnell."Als Features für das Hauptspiel werden genannt:Letztes aktuelles Video: The First Toy - Trailer