Alphadia Genesis: Fantasy-Rollenspiel erscheint auch für Switch

Am 6. August 2020 werden Kemco und Exe-Create das bereits für iOS, Android, Wii U, PC und Xbox One erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Fantasy-Rollenspiel Alphadia Genesis auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop kann man den Titel bereits mit zehn Prozent Preisnachlass vorbestellen (13,49 Euro statt 14,99 Euro) oder auf die Wunshcliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Nach nur 15 Jahren Frieden seit Ende des Energi-Krieges, stehen die Königreiche Archleign und Ghalzabine, durch einen Mord der von einem Klon begangen wurde, erneut im Mittelpunkt. Hoffend, dass der Vertrag zur Beendigung der Verwendung von Klonen für die Kriegsführung nicht verletzt wurde, stellen sie ein gemeinsames Ermittlungsteam zusammen, um die Ursache zu ermitteln und Gerechtigkeit walten zu lassen. Das Abenteuer stellt sich jedoch abwechslungsreicher dar, als man dachte...Nimm an intensiven rundenbasierten 3D-Schlachten mit wunderschön gerenderten Charaktervisualisierungen, lebendigen Energi- und Break-Fähigkeiten teil! Charaktere außerhalb der Party können duch Assists auf verschiedene Weise kooperieren. Ganz zu schweigen vom riesigen Inhalt, der in der bekannten Rollenspiel-Saga enthalten ist. Stürze dich in herausfordernde Nebenquests, Arenakämpfe, Bossekämpfe und vieles mehr!"Letztes aktuelles Video: Trailer