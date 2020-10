Carto: Originelles Rätselabenteuer für PC, PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht

Einmalige Puzzle- und Entdeckungs-Spielmechanik: Ordne Teile der Landkarte neu an, um deine Umgebung in der Spielwelt zu ändern!

Erkunde während der fünf bis sieben Stunden langen Geschichte friedliche, aber geheimnisvolle Regionen.

Lerne eine Reihe schillernder Charaktere und deren Kulturen kennen.

Entspanne dich bei vielfältigen Landschaften mit handgezeichneter Grafik.

Lausche einem bezaubernden Soundtrack mit über 30 Musikstücken.

Am 27. bzw. 28. Oktober 2020 haben Humble Games und Sunhead Games das kartografische Puzzle-Adventure Carto für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam , wo bislang 100 Prozent der Nutzerreviews "positiv" sind und auch eine kostenlose Demo bereitsteht, Humble Store Epic Games Store und Microsoft Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 Euro gewährt, im PlayStation Store und eShop hingegen nicht. Die Xbox-Fassung ist zudem im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten.In der Spielbeschreibung heißt es: "Carto ist ein charmantes Abenteuerspiel mit einer im wahrsten Sinne des Wortes weltbewegenden Puzzle-Spielmechanik. Damit erkundest du geheimnisvolle Regionen, hilfst skurrilen Charakteren und führst Carto zu ihrer Familie zurück. Die kleine Carto wurde während eines Sturms von ihrer Oma getrennt. Dank der Gabe der Kartografie manipuliert Carto die Spielwelt, um einen Rückweg zu ihr zu finden. Entdeckt Carto weitere Teile der Landkarte, kannst du diese neu zusammensetzen, um die Spielwelt zu verändern. So werden neue Wege, Puzzles und Ereignisse freigeschaltet. In diesem mit Liebe gemachten Abenteuer bereist Carto sonderbare Länder, lernt deren Kulturen kennen und schließt neue Freundschaften."Als Besonderheiten werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer