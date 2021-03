Heavenly Bodies: Neue Spielszenen geben Einblicke in den Weltraum-Puzzler

Eine Sammlung von kniffligen Weltraumszenarien, inspiriert von der Arbeit realer Weltraumforscher.





Eine Sammlung von kniffligen Weltraumszenarien, inspiriert von der Arbeit realer Weltraumforscher.



Nimm die Herausforderung allein im Einzelspielermodus an oder verbünde dich mit einem Freund über den lokalen Koop-Modus.





Nimm die Herausforderung allein im Einzelspielermodus an oder verbünde dich mit einem Freund über den lokalen Koop-Modus.



Spiele online mit Steam Remote Play Together (Steam-exklusives Feature).





Spiele online mit Steam Remote Play Together (Steam-exklusives Feature).



Steuere die Gliedmaßen eines schwerelosen Kosmonauten, um schwierige und heikle Manöver durchzuführen.





Steuere die Gliedmaßen eines schwerelosen Kosmonauten, um schwierige und heikle Manöver durchzuführen.



Bediene hochmoderne Raumfahrzeuge und aufwendige Maschinen.





Bediene hochmoderne Raumfahrzeuge und aufwendige Maschinen.



Stilisierte 70er-Jahre-Optik, beeinflusst von archivierter Weltraumfotografie und technischen Illustrationen.





Stilisierte 70er-Jahre-Optik, beeinflusst von archivierter Weltraumfotografie und technischen Illustrationen.



Die DualSense-Controller-Unterstützung sorgt dafür, dass sich die Interaktion mit jedem unterschiedlichen Material einzigartig anfühlt (PS5-exklusives Feature).





2pt Interactive hat frische Spielszenen zu seinem kommenden Weltraum-Puzzler Heavenly Bodies veröffentlicht, den man sowohl alleine als auch kooperativ in Angriff nehmen kann. Als Astronaut oder Astronauten-Team gilt es, sich diversen Herausforderungen in der Schwerelosigkeit zu stellen. Die Veröffentlichung für PC (via Steam), PS4 und PS5 ist noch für 2021 geplant.Features:Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer