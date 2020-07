Tennis World Tour 2: Die Tenniscourts öffnen im September auf PC, PS4, Xbox One und Switch

Spannende neue Features: Mit bis zu vier Spielern lokal und online spielbare Doppel-Matches, verbessertes Aufschlagsystem und neue Schlag-Timing-Mechanik

Offizielle Stadien: Unter anderem der Manuel Santana-Court in Madrid und die OWL-Arena in Halle

Neues Wettbewerbsformat: Tie-Break Tens

38 Tennisstars: Die größten Namen des Tennissports sind dabei - unter anderem Rafael Nadal, Roger Federer und Ashleigh Barty

Diverse Spielmodi: Karriere, Schnelles Match, Online, Turnier, Ranglistenmatch und Tie-Break Tens - für jeden Geschmack gibt es auch einen Modus

Im September 2020 wollen die Big Ant Studios ( AO Tennis 2 ) und Nacon Tennis World Tour 2 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Dazu Benoît Clerc, Head of Publishing bei Nacon: "Big Ant ist ein Spezialist bei den Sportsimulationen, und das Studio teilt unsere Gaming-Vision bei dem, was wir Tennisfans im Rahmen des Tennis World Tour-Franchise bieten möchten. Es ist uns ein Vergnügen, diese Partnerschaft weiterzuführen und die Expertise dieser ebenso leidenschaftlichen wie talentierten Entwickler zu nutzen."Spielbeschreibung des Herstellers: "In Tennis World Tour 2 erleben die Fans ein realistisches Tennisspiel, das den intensiven Wettbewerb und einzigartigen Charakter dieses Sports einfängt. Unter Nutzung des Feedbacks einer Fan-Community aus rund 700.000 Gamern wurden zahlreiche Aspekte des Spiels von Grund auf neu entworfen. Hierzu zählt unter anderem das schnellere Gameplay, das Fertigkeit und Nerven der virtuellen Sportler auf die Probe stellt. Zudem wurde die Animationsvielfalt des Spiels erweitert, wovon Realismus und Flüssigkeit der Simulation profitieren.Big Ant wird mit dem neuen Titel noch abwechslungsreichere Inhalte bieten: Sie fügen Tennis-Doppel und einen neuen Wettbewerb hinzu, den Tie-Break Tens. Dieser Modus besteht aus kurzen Matches, in denen derjenige Sieger ist, der als Erster 10 Punkte erreicht - ideal für Spieler, die sich intensive Matches und eine schnelle Spielserie wünschen."Außerdem werden folgende Neuerungen versprochen:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer