Tennis World Tour 2: Übersicht der enthaltenen Lizenz-Profis

Alex De Minaur

Alexander Zverev

Ashleigh Barty

Belinda Bencic

Benoit Paire

Bianca Andreescu

Borna Coric

Caroline Garcia

Casper Ruud

Cori Gauff

Daniil Medvedev

David Goffin

Denis Shapovalov

Dominic Thiem

Elina Svitolina

Fabio Fognini

Felix Auger-Aliassime

Francis Tiafoe

Gaël Monfils

Garbine Muguruza

Grigor Dimitrov

Gustavo Kuerten*

Jannik Sinner

John Isner

Karen Khachanov

Kei Nishikori

Kiki Bertens

Kristina Mladenovic

Kyle Edmund

Madison Keys

Marat Safin*

Nick Kyrgios

Petra Kvitova

Rafael Nadal

Roberto Bautista Agut

Roger Federer

Stanislas Wawrinka

Stefanos Tsitsipas

Spannende neue Features: Mit bis zu vier Spielern lokal und online spielbare Doppel-Matches, ein Kompetitivmodus, verbessertes Aufschlagsystem und neue Schlag-Timing-Mechanik

Mehr Realismus: Mehr Animationen sorgen für einen geschmeidigeren Spielablauf

Diverse Spielmodi: Karriere, Schnelles Match, Online, Turnier, Ranglistenmatch und per Day-One-DLC Tie-Break Tens – für jeden Geschmack gibt es auch einen Modus

Offizielle Stadien per DLC: Manolo Santana der Mutua Madrid Open, die OWL ARENA von Halle oder die drei Courts des Roland-Garros: Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen und Simonne-Mathieu.

Nacon und Big Ant Studios haben eine Liste veröffentlicht, welche lizenzierten Tennis-Cracks in Tennis World Tour 2 enthalten sein werden. Insgesamt tummeln sich 38 männliche und weibliche Profis in der Auswahl, darunter auch die eine oder andere Legende des Sports. Hier die komplette Übersicht:*Erhältlich als VorbestellerbonusTennis World Tour 2 erscheint am 25. September für PC, PS4 und Xbox One. Auf Switch darf man erst ab dem 16. Oktober zum Schläger greifen.Folgende Features werden vom Hersteller hervorgehoben:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer