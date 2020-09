Tennis World Tour 2: Entwickler stellen die Neuerungen im Video vor

"Mit bis zu vier Spielern lokal und online spielbare Doppel-Matches, ein Kompetitivmodus, verbessertes Aufschlagsystem und neue Schlag-Timing-Mechanik

Mehr Animationen sorgen für einen geschmeidigeren Spielablauf

Diverse Spielmodi: Karriere, Schnelles Match, Online, Turnier, Ranglistenmatch und per Day-One-DLC Tie-Break Tens – für jeden Geschmack gibt es auch einen Modus

Offizielle Stadien per DLC: Manolo Santana der Mutua Madrid Open, die OWL ARENA von Halle oder die drei Courts des Roland-Garros: Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen und Simonne-Mathieu."

Nacon und die Big Ant Studios stellen die Neuerungen von Tennis World Tour 2 im folgenden Trailer näher vor. Das Spiel erscheint am 25. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie am 16. Oktober für Switch im Handel."Das Kartensystem ist wieder da und stärker am Spielablauf orientiert. Mit fünf Karten, die zu Beginn des Matches verfügbar sind, werden die Spieler aufgefordert, taktisch zu denken, um sie im entscheidenden Augenblick einzusetzen: gesteigerte Ausdauer, mehr Präzision beim Aufschlag oder die Verringerung der Kraft des Gegners um einige Punkte - sie alle können dazu beitragen, ein Match zu entscheiden. (...) Der Karriere-Modus von Tennis World Tour 2 ermöglicht die Verwaltung jedes Aspekts einer Spielerkarriere auf dem Weg zur Nummer 1 der Weltrangliste. Vom Erscheinungsbild über die Rekrutierung der Team-Mitglieder und die Organisation jeder Saison überlassen Spieler nichts dem Zufall, um Punkte zu gewinnen und die angesehensten Turniere zu spielen", schreiben die Entwickler."Das Spieltempo wurde durch die Einführung der neuen Mechanik für präzise Returns verbessert. Das korrekte Verständnis vom Rhythmus eines Ballwechsels ermöglicht es, die Stärke und Präzision der Returns zu optimieren. Zudem sind mehrere Arten von Courts verfügbar, was sich auf Ball und Spieler gleichermaßen auswirkt. Ebenso erhöht die Anpassung des Spielstils an eine Gegend und die Wetterbedingungen die Chancen auf den Sieg."Letztes aktuelles Video: Featurette TrailerFeatures (laut Hersteller):