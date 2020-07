Creepy Tale: Düsteres Rätselabenteuer auf Switch-Kurs

Gruselige atmosphärische Rätsel.

Elemente von klassischen Aufgaben: Sammle Gegenstände in deinem Inventar und nutze sie für eine Vielzahl von Fällen.

Aber das ist nicht deine einzige Aufgabe, du musst dich verstecken, wegrennen, sehr hoch springen und sogar ... lernen wie man Rohrflöte spielt!

Magische Musik und schöne 2D Kunst, wird dich durch die dunkle Erzählung führen und dir ein paar unvergessliche Stunden bereiten!

Screenshot - Creepy Tale (Switch) Screenshot - Creepy Tale (Switch) Screenshot - Creepy Tale (Switch) Screenshot - Creepy Tale (Switch) Screenshot - Creepy Tale (Switch) Screenshot - Creepy Tale (Switch)

Am 10. Juli 2020 wollen Deqaf Studio und No Gravity Games das im Februar für PC erschienene sowie auf Steam aktuell mit 40 Prozent Rabatt angebotene (2,99 Euro statt 4,99 Euro) und bis dato "sehr positiv" bewertete 2D-Puzzle-Adventure Creepy Tale auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop kann das Horrorabenteuer aktuell mit 20 Prozent Preisnachlass vorbestellt werden (7,99 Euro statt 9,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Spaziergang mit seinem Bruder wird zu einem Alptraum und der Held der Serie wird in eine Reihe von schlimmen Situationen verwickelt. Dein Bruder wurde entführt und du musst alleine mit dem bedrohlichen Wald, voll von Gefahren und merkwürdigen Kreaturen, klarkommen. Löse die Rätsel auf deinem Weg, lass dich nicht fangen und rette deinen Bruder! Erfahre die dunkle Geschichte, die hinter diesem einst so ruhigen und friedlichen Walt liegt, welcher nun ein gruseliger Ort mit zahlreichem Bösen ist. Vielleicht bist du es, der alle Geheimnisse des Waldes zu lüften und die friedlichen Kreaturen zu retten vermag?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Switch