Death Come True: Mystery-Thriller des Danganronpa-Schöpfers für PS4 veröffentlicht

Am 11. November 2020 haben IzanagiGames, Too Kyo Games und Esquadra den von Kazutaka Kodaka ( Danganronpa ) ersonnenen und bereits für Android, iOS, Nintendo Switch und PC erschienenen FMV-Krimi Death Come True auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download im PlayStation Store kostet 17,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein neuartiges 'interaktives Filmspiel', bei dem du die Kontrolle über das Geschehen und das Ende der Geschichte hast. Ein vollkommen neuer SF-Mystery-Thriller im Spielfilmformat von Kazutaka Kodaka, dem genialen Schöpfer der Danganronpa-Serie. Die Steuerung ist leicht und intuitiv: Benutze Gesten wie Wischen und Tippen, um dich in der Umgebung umzusehen oder eine Auswahl zu treffen. Steige ohne Eingewöhnungsphase direkt in das Spiel ein, so als würdest du dir einen Film ansehen. Dein Wahl entscheidet darüber, wie der Protagonist in den einzelnen Szenen handelt. Zu welchem Ende werden dich deine Entscheidungen führen?"Letztes aktuelles Video: Trailer