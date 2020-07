Shadow Warrior 3: Blut, Action und blöde Sprüche: Erste Spielszenen im Trailer

"Mit dem Schwert in die Schießerei: Komponiere eine tödliche Symphonie mit jeder deiner Begegnungen - verbinde überragende Feuerkraft und zum Sterben schöne, präzise Hiebe mit dem Katana, um Horden von Dämonen zu vertrimmen.

Flotte Fußarbeit: Der fliegende Wechsel zwischen beeindruckenden Bewegungstechniken wie Air Dashes, Laufen an Wänden, Doppelsprüngen und den schicken, neuen Greifhaken-Techniken geben dir fast unbegrenzte Kampf- und Bewegungsoptionen für jede Auseinandersetzung.

Ausführen und Abräumen: Führe spektakuläre Finishing-Moves aus, um einen Teil des besiegten Gegners zu beanspruchen und seine Macht in einem Ausbruch unaufhaltsamen Zorns und gewaltiger Magie auf die gegnerischen Horden loszulassen.

Dynamische Kampfarenen: Jede Umgebung ist angefüllt mit gefährlichen Gebäuden, Gebilden und Geräten, die genutzt und aktiviert werden können, um deine Offensivstrategien mit einer weiteren Ebene kreativer Vielfalt zu versehen.

Neo-feudales Japan: Reise durch ein sagenhaftes asiatisches Land, gewoben aus der Magie und Technologie der alten Samurai, überrannt von den dämonischen Yokai der japanischen Mythen.

Spaß jenseits der Gürtellinie und sonstwo: Schnall dich an für Lo Wangs trockene Einzeiler, spitze die Ohren für scharfzüngige Konversationsringkämpfe mit Zilla und genieße die beeindruckende Aneinanderreihung absurder Katastrophen mit dem Ziel, das jüngste Gericht ein weiteres Mal zu verschieben."

Screenshot - Shadow Warrior 3 (PC) Screenshot - Shadow Warrior 3 (PC) Screenshot - Shadow Warrior 3 (PC) Screenshot - Shadow Warrior 3 (PC) Screenshot - Shadow Warrior 3 (PC) Screenshot - Shadow Warrior 3 (PC)

Bei der Devolver Direct 2020 sind erste Spielszenen aus Shadow Warrior 3 gezeigt worden. Abermals ballert und schnetzelt man sich durch ein neo-feudales Japan und kämpft gegen bizarre Gegner sowie die Apokalypse. Neben fließenden Übergangen zwischen Fern- und Nahkampf versprechen die Entwickler weitaus mehr und agilere Bewegungsmöglichkeiten für Lo Wang wie z.B. Air Dashes, Wandläufe, Doppelsprünge und den neuen Greifhaken. Letzterer kann auch sinnvoll im Kampf eingesetzt werden. Außerdem wird man ziemlich blutige Finishing-Moves ausführen können.Ob die Entwickler am Beutesystem aus dem zweiten Teil festhalten werden, ist unklar. Bisher ist der Schnetzel-Shooter lediglich für PC (2021) angekündigt worden. Weitere Details sollen "bald" folgen."Wir sind mehr als begeistert, den Shadow-Warrior-Fans eine völlig neue Erfahrung zu bieten - und wir können es kaum erwarten, die neuen Funktionen vorzustellen, die wir für sie auf Lager haben. Wir wollen sicherstellen, dass unsere rasanten Schusswechselsequenzen, die messerscharfen Nahkämpfe und die spielerische Bewegungsfreiheit sowohl ihren Adrenalinspiegel als auch ihre Sinne in Schwung bringen", merkt Game Director Kuba Opon an. "Aber wir vergessen dabei nie die Wurzeln von Flying Wild Hog und wir hoffen, dass sich Shadow Warrior 3 für die Fans, die von Anfang an dabei waren, wie eine Heimkehr anfühlen wird. Und wir können es kaum erwarten, neuen Spieler und Spielerinnen Lo Wang vorzustellen, unseren schlagfertigen Helden - mit einer Zunge so scharf wie sein Katana! Shadow Warrior 3 wird ihn mit einer Bedrohung konfrontieren, die so riesig ist, dass sie selbst für einen Helden wie ihn zu groß sein könnte!"Features ( laut Hersteller ):