Shadow Warrior 3: Ausführliches Spielszenen-Video: Lo Wang zeigt flüssigen Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf

Ein 17 Minuten langes Spielszenen-Video aus Shadow Warrior 3 ist veröffentlicht worden. Hierbei handelt es sich um die ausführliche Version des Levels, das bereits im Spielszenen-Trailer zu sehen war. In dem Shooter-/Schnetzelspiel versuchen Lo Wang und Orochi Zilla (Arbeitgeber -> Erzfeind -> Sidekick) einen uralten Drachen einzufangen, den sie unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Alles, was Lo Wang dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft, um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.Shadow Warrior 3 soll 2021 erscheinen. Es ist bisher nur für PC angekündigt worden. Der dritte Auftritt von Lo Wang soll sich stärker am ersten Teil (2013) orientieren. So gibt es keinen kooperativen Multiplayer-Modus, kein ausuferndes Beutesystem wie in Shadow Warrior 2, ausschließlich handgebaute Levels und einen viel agileren Helden mit einem weiterhin sehr losen Mundwerk. Vor allem die neuen Exekutionen sollen von dem flüssigen Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf profitieren. Weitere Details folgen in einer Vorschau am Mittwoch.Letztes aktuelles Video: Way to Motoko - Full Playthrough