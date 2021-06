Shadow Warrior 3: Zweiter Spielszenen-Trailer passend zur E3 2021

Bei der gewohnt eigenwilligen E3-Showcase ( Devolver MaxPass+ Showcase: Monetization as a Service ) hat Devolver Digital einen weiteren Spielszenen-Trailer zu Shadow Warrior 3 gezeigt. Das Video zeigt Lo Wang in Action und die Vorteile der interaktiven Arenen im Kampf. Allerdings hält er abermals seine spitze Zunge noch im Zaum - ggf. sind die Sprachaufnahmen bisher nicht abgeschlossen. Der Shooter soll 2021 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer 2Der dritte Auftritt von Lo Wang soll sich stärker am ersten Teil (2013) orientieren. So gibt es keinen kooperativen Multiplayer-Modus, kein ausuferndes Beutesystem wie in Shadow Warrior 2 , ausschließlich handgebaute Levels und einen viel agileren Helden mit einem weiterhin sehr losen Mundwerk. Vor allem die neuen Exekutionen sollen von dem flüssigen Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf profitieren.