Shadow Warrior 3: Release-Termin und neue Details in Kürze

— Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) January 3, 2022

In den letzten Wochen wurde es ruhig um den Ego-Shooter Shadow Warrior 3 - das letzte Lebenszeichen stammt aus dem Oktober 2021. Damals hatte das Entwicklerstudio Flying Hog Wild verkündet, dass sich der Release des Actionspiels auf das Jahr 2022 verschiebt. Einen konkreten Termin gibt es allerdings bisher nicht. Doch das wird sich schon bald ändern.Das Entwickler-Team meldete sich vor kurzem via Twitter zu Wort, um nicht nur die Fans im neuen Jahr zu begrüßen, sondern auch um eine Ankündigung zu machen. Dem Tweet zufolge ist nämlich in Kürze sowohl mit neuen Details zu Shadow Warrior 3 als auch mit einem genauen Release-Termin zu rechnen. So heißt es: „Shadow Warrior 3 erscheint 2022 und ratet mal, welches Jahr wir haben? Weitere Details und ein exakter Release-Termin folgen in Kürze!“Wann genau mit den erwähnten Infos zu rechnen ist, hat Flying Wild Hog nicht verraten. Allzu lange dürfte es jedoch nicht mehr dauern. Der Release von Shadow Warrior 3 ist für den PC, PlayStation 4 sowie Xbox One geplant.Letztes aktuelles Video: Offizieller VerschiebungsTrailer