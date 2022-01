Shadow Warrior 3: Möglicher Release-Termin aufgetaucht und erste Vorbestellungen möglich

Eine offizielle Bestätigung von Publisher Devolver Digital steht zwar noch aus, doch in den digitalen Stores von PlayStation und Xbox ist überraschend die Produktseite von Shadow Warrior 3 inklusive eines möglichen Veröffentlichungstermins aufgetaucht. Demnach soll der neue Teil von Entwickler Flying Wild Hog am 1. März 2022 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S kann der First-Person-Shooter via Abwärtskompatibilität gespielt werden. Die Vorbestellung von Shadow Warrior 3 ist momentan für 49,99 Euro möglich.Wer sich für den Vorabkauf des Titels entscheidet, darf sich außerdem über das Vorbesteller-Paket freuen. Damit erhalten Käufer sofortigen Zugriff auf die beiden Vorgänger Shadow Warrior und Shadow Warrior 2 für ihre gewählte Plattform. Zudem ist ein "Limited Edition Katana Skin" als DLC enthalten. Spieler schlüpfen im dritten Teil erneut in die Rolle von Lo Wang, um "einen uralten Drachen dingfest zu machen". Der für die Reihe bekannte Mix aus Shooter, Nahkampf und freier Bewegung wird auch in Shadow Warrior 3 wieder zurückkehren.Letztes aktuelles Video: Offizieller VerschiebungsTrailer