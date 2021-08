Nacon: crea-ture Studios übernommen (Session)

Nach der Übernahme von elf Studios im Laufe der letzten drei Jahre hat der französische Publisher Nacon (ehemals Bigben) einen weiteren Spiele-Entwickler übernommen, und zwar die crea-ture Studios. Der Kaufpreis der Übernahme wurde nicht veröffentlicht.Die crea-ture Studios arbeiten aktuell am Skateboard-Spiel Session . Es befindet sich aktuell im Early Access auf Steam und ist auch als Xbox-Game-Preview verfügbar. Die Vollversion von Session soll dann für Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4 und PC erscheinen. Gründer und Leiter Marc-André Houde und Vincent da Silva sollen das Studio weiter leiten. Sie sollen "ein hohes Maß an Autonomie" genießen und von den kommerziellen, redaktionellen und Marketing-Unterstützung der Nacon-Teams profitieren, heißt es in der Pressemitteilung."Nacons Abteilung für Videospiele wird zwölf Entwicklungsstandorte (sieben in Frankreich, einer in Belgien, einer in Italien, zwei in Kanada und einer in Australien) mit insgesamt mehr als 500 Entwicklern haben, die von einem 60-köpfigen Publishing-Team unterstützt werden."