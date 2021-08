RiMS Racing: Startschuss für die Motorradrennen

Screenshot - RiMS Racing (PC) Screenshot - RiMS Racing (PC) Screenshot - RiMS Racing (PC) Screenshot - RiMS Racing (PC) Screenshot - RiMS Racing (PC)

Am 19. August 2021 haben RaceWard Studio und Nacon das Motorrad-Rennspiel RiMS Racing ab 42,49€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "ausgeglichen" sind, wird noch bis zum 26. August ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 49,99 Euro gewährt, via PlayStation Store ( PS4 PS5 ) und Microsoft Store ( One XBS ) hingegen nicht. Im Epic Games Store steht die Veröffentlichung aktuell noch aus. Darüber hinaus ist der Titel auch als Deluxe Edition, Ultimate Edition sowie als Boxversion im Handel erhältlich. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll am 16. September folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "RaceWard hat acht der schnellsten Motorräder der Welt ausgesucht: die Kawasaki Ninja ZX10 RR, die Aprilia RSV4, die BMW M1000 RR, die Ducati Panigale V4R, die Honda CBR1000 RR, die MV Agusta F4 RC, die Suzuki GSXR-1000 und die Yamaha YZF R1. Diese Maschinen wurden für die Simulation mit besonders hohem Detailreichtum und einem Augenmerk auf Realismus nachgebildet und müssen im Zuge des Gameplays, bestehend aus mechanischer Präzision und Nervenkitzel, regelmäßig gewartet und aufgerüstet werden.Rennbedingungen, Fahrstil und mechanischer Zustand der Komponenten haben direkten Einfluss auf das Fahrverhalten des Motorrads. Indem es die Individualisierung auf ein realitätsnahes Niveau hebt und dank eines Physik-Systems, das Präzision in den Vordergrund stellt, unterstreicht RiMS Racing das Zusammenspiel der einzelnen Teile und stellt die Mechanik in den Mittelpunkt des Gameplays.Um sich den Sieg zu sichern, ist es möglich das eigene Motorrad komplett zu zerlegen und jedes Element auszutauschen. So entwickelt sich im Laufe der Zeit und im Umgang mit über 500 offiziellen Komponenten das bestmögliche Setup. Zu den individualisierbaren Elementen zählen Reifen, Bremsscheiben, -sättel, und -beläge sowie Aufhängung, Federn, Luftfilter, Auspuffanlagen, Brems- und Kupplungszylinder, Bremsflüssigkeiten, Motoröle, Steuergeräte, Verkleidungen und viele weitere Komponenten.RiMS Racing enthält verschiedene Tools, um die mechanischen Komponenten für Upgrades zu identifizieren – wie den Motorrad-Status-Check (MSC), der eine Echtzeit-Analyse des Zustands und der Leistung der Maschine liefert. Im Fahrer-HQ, einem neuen Gameplay-Feature, werden die benötigten Komponenten ausgewählt und auch integriert.Während einer in Saisons unterteilten Karriere – wobei jede Saison aus über 70 Events besteht – und durch die zahlreichen Herausforderungen, die im Multiplayer verfügbar sind, bietet RiMS Racing eine besondere Immersion in die Welt seiner Wettbewerbe, in denen der Sieg gleichermaßen von den Fahrkünsten wie vom Motorrad abhängt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer