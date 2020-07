Steelrising: Das neue Projekt der Greedfall-Macher: Französische Revolution mit Roboterarmee und mehr Action

Screenshot - Steelrising (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Steelrising (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Steelrising (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Steelrising (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Steelrising (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Neben Test Drive Unlimited Solar Crown war Steelrising die größte Ankündigung bei der gestrigen Ausgabe von Nacon Connect . Steelrising für PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X ist das neue Projekt von Spiders. Das französische Studio war zuvor für Mars: War Logs The Technomancer und Greedfall verantwortlich. Ein Releasetermin wurde nicht erwähnt.Steelrising spielt in einem alternativen Paris während der französischen Revolution, in dem eine Roboterarmee von König Louis XVI das französische Volk terrorisiert und unterdrückt. Aegis, die Hauptfigur (ein Roboter in weiblicher Gestalt als Leibwache für Queen Marie-Antoinette), kämpft gegen diese Terrorherrschaft und versucht, den Lauf der Geschichte zu verändern. Im Gegensatz zu anderen Spielen des Studios soll diesmal stärker auf Action gesetzt werden. Die Waffen von Aegis sind direkt in ihren robotischen Körper integriert und erlauben unterschiedliche Nah- und Fernkampfaktionen je nach Vorliebe der Spieler.Jehanne Rousseau (CEO von Spiders) führte weiter aus, dass sie die Vertikalität der Spielwelt in Steelrising ausbauen wollen und man sich nicht bloß auf dem Boden der Pariser Straßen bewegen soll. Man wird z.B. auf einen Balkon klettern oder einen Geheimgang zu einem anderen Ort entdecken können. Vielmehr wollen die Entwickler für einen flüssigen Übergang zwischen der Erkundung und den Kämpfen sorgen. Nebenquests sollen die Spielwelt vertiefen und als Quelle für neue Ausrüstung dienen.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer